  • BIST 101.110
  • Altın 379,214
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Kovid-19'un A2a Mutasyonu Dünya Genelinde Daha Baskın

» »
Kovid-19'un A2a Mutasyonu Dünya Genelinde Daha Baskın
Kovid-19'un A2a Mutasyonu Dünya Genelinde Daha Baskın

Hint bilim insanlarının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonları üzerine yaptığı araştırma, özellikle bir mutasyonun dünyada çok sayıda kişiyi enfekte ettiğini ortaya koydu.

NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine göre, Batı Bengal'de Ulusal Biyomedikal Genom Bilimi Enstitüsünde görevli bilim insanları Nidhan Biswas ve Partha Majumder'in yaptığı araştırma çerçevesinde Aralık 2019 ile 6 Nisan 2020 arasında 55 ülkeden alınan Kovid-19 RNA dizilimleri incelendi.

İncelenen 3 bin 636 RNA diziliminin yüzde 50,8'inin A2a mutasyonu içerdiği, 580'inde 0, 505'inde B1 mutasyonlarına rastlandığı belirtildi.

Dünya çapında Kovid-19 vakalarında baskın olduğu gözlenen A2a mutasyonunun tehlikeli olduğu, çok sayıda kişinin akciğer hücrelerini enfekte edebildiği ve özellikle altta yatan rahatsızlıkları bulunanları hızla teslim aldığı kaydedildi.

Bilim insanları İtalya'dan gelen örneklerin yüzde 80'ininde A2a mutasyonuna rastlandığı, bu türün, İngiltere, ABD, İspanya, İzlanda, Kongo ve Brezilya'dan gelen örneklerde de baskın olduğuna dikkati çekti.

Çin'in Şubat 2020'den bu yana RNA dizilimi bilgisi girmemesi nedeniyle şu anda bu ülkede hangi mutasyonların var olduğunun bilinmediği vurgulandı.

"Indian Journal of Medical Research" dergisinde yayımlanacak bulguların, Kovid-19'un bu türüne karşı etkili bir aşı geliştirilmesine yardım edeceğine inanılıyor.

Virüsün, Aralık 2019'da ilk kez ortaya çıkmasından bugüne kadar 10 farklı mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklarda Görülen Yeni Sendromda Kovid-19 Şüphesi30 Nisan 2020 Perşembe 08:50
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse İlişkin Dünyayı Hızlı Ve Kararlı Şekilde Uyardık30 Nisan 2020 Perşembe 08:48
  • ILO: Koronavirüs Krizi 1,6 Milyar İşçinin Geçim Kaynaklarını Yok Edebilir30 Nisan 2020 Perşembe 08:45
  • Afrika ülkeleri ile Arap ülkelerinde vaka sayısı ile ölümler artıyor30 Nisan 2020 Perşembe 08:42
  • İsrail’de ölenlerin sayısı 215’e yükseldi30 Nisan 2020 Perşembe 08:40
  • Covid-19 kaynaklı can kaybı 228 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 220 bini geçti30 Nisan 2020 Perşembe 08:36
  • Yeni çocuk hastalığı Fransa’da da görüldü29 Nisan 2020 Çarşamba 23:30
  • Pfizer: Acil kullanım için ‘corona’ aşısı sonbaharda hazır olabilir29 Nisan 2020 Çarşamba 17:11
  • Çin’deki hastanede bir ilk: Virüsün havayla taşındığına dair kanıt bulundu29 Nisan 2020 Çarşamba 17:08
  • İlaç devi Pfizer: Koronavirüs aşısı, sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebilir29 Nisan 2020 Çarşamba 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti