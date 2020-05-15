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Kovid-19'un Ekonomik Etkisi En Çok Düşük Gelirli Amerikalıları Vurdu

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Kovid-19'un Ekonomik Etkisi En Çok Düşük Gelirli Amerikalıları Vurdu
Kovid-19'un Ekonomik Etkisi En Çok Düşük Gelirli Amerikalıları Vurdu

ABD Merkez Bankası (Fed), hanehalkı geliri yıllık 40 bin doların altında olan çalışanların yüzde 39'unun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta işini kaybettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik zorlukların ülkede en çok düşük gelirli vatandaşları etkilediğini ortaya koydu.

Rapor için nisan ayında gerçekleştirilen ankete katılan Amerikalıların yaklaşık beşte biri, Kovid-19 salgınının ülkede yoğunlaşmaya başladığı mart ayında işlerini kaybettiğini, ücretsiz izne ayrıldığını veya çalışma saatlerinin azaldığını bildirdi.

İş kayıplarını en çok hisseden grup düşük gelirli çalışanlar oldu. Hanehalkı geliri yıllık 40 bin doların altında olan çalışanların yüzde 39'u martta işini kaybetti.

Aynı dönemde hanehalkı geliri yıllık 40 bin dolar ile 100 bin dolar arasında olanların yüzde 19'u ve geliri yıllık 100 bin dolardan fazla olanların ise sadece yüzde 13'ü iş kaybı yaşadı.

İstihdam kaybının yanı sıra aynı dönemde birçok Amerikalının gelirinde de düşüş yaşandı. Çalışanların yüzde 23'ü mart ayında elde ettikleri gelirin şubat ayına kıyasla azaldığını, yüzde 5'i gelirinin arttığını ve geri kalanı ise gelirlerinde değişiklik olmadığını bildirdi.

Söz konusu gelir kaybı Amerikalıların ödeme gücünü de etkiledi. İş kaybı veya çalışma saatlerinde azalma yaşayanların üçte birinden fazlası aylık faturalarını ödemekte zorluk yaşamayı beklediklerini ifade etti.

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