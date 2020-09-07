  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 pozitif vaka! 4 vaka yerel

Kovid-19'un Obez Bireylerde Daha Ağır Seyrettiği Belirlendi

» »
Fransız bilim insanı François Pattou başkanlığında yürütülen bilimsel çalışma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) obez bireylerde daha ağır seyrettiğini ortaya koydu.  
Kovid-19'un Obez Bireylerde Daha Ağır Seyrettiği Belirlendi

Lille Üniversitesi Tıp Fakültesinde Cerrahi Profesörü ve Genel ve Endokrin Cerrahisi Bölüm Başkanı François Pattou tarafından yapılan, Kovid-19 hastalığının şiddeti ve obezite ilişkisini ortaya koyan bilimsel çalışma sonuçları açıklandı. 

Bu yıl 1-4 Eylül'de online düzenlenen Avrupa ve Uluslararası Obezite Kongresi'nin (ECOICO 2020) açılış oturumlarında sunulan çalışma ile salgın hastalığın ilk dönemlerinde Fransa'dan elde edilen ve obezitesi olan hastaların olmayanlara oranla daha ciddi hastalık ve daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğunu gösteren veriler paylaşıldı.

Pattou'nun kongrede çalışmaya ilişkin yaptığı sunuma göre, Fransa'da obezite görülme sıklığının daha yüksek olduğu bölgelerde karantina koşullarından çıkılmasının diğer bölgelere oranla daha uzun sürdüğünü anlattı.

Kovid-19'a bağlı yoğun bakım hastaları ile Kovid-19 dışında rahatsızlığı bulunanların kıyaslanmasıyla elde edilen veriler, yoğun bakımdaki her 4 Kovid-19 hastadan 2'sinin yani yarısının Beden Kitle İndeksinin (BKİ) 30'dan fazla yani obez, 4'te birinin de 35 ve üzeri, yani ağır obez olduğunu gösterdi. 

Yoğun bakımdaki diğer Kovid-19 hastalarının yüzde 40'ının fazla kilolu olduğu belirlenirken, sadece yüzde 10'unun sağlıklı kilo aralığında yer aldığı gözlendi.

Çalışmayla, Kovid-19 dışındaki yoğun bakım hastalarının da dörtte birinin obezitesi veya ağır obezitesi, dörtte birinin fazla kilolu ve yaklaşık yarısının da sağlıklı kilo aralığında olduğu ortaya konuldu. 

"SOLUNUM CİHAZI GEREKTİREN HASTALARIN YARIDAN FAZLASI OBEZİTELİ BİREYLER"

Çalışma ile yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının solunum cihazına bağlanma eğilimi de gözlendi.  

Solunum cihazı ihtiyacı olan 89 hastanın yarıdan fazlasında obezite veya ağır obezite tespit edilirken diğer hastaların da çoğunun fazla kilolu olduğu belirlendi.

Çalışmada, ventilatör gereksinimi bulunan hastaların yüzde 10'undan azının beden kitle indeksinin 25 veya altında sağlıklı aralıktaki hastalar olduğu ortaya konuldu.

 Profesör Pattou sunumunda, çalışma sonuçlarına ilişkin, "Kovid-19 pandemisinin başlangıcından birkaç ay sonra bu hastalığın obezitesi olan bireyler için taşıdığı risk çok belirginleşmişti. Verilerimiz hastalığın ağırlaşma olasılığının Beden Kitle İndeksi ile birlikte arttığını ve sonuçta yoğun bakımdaki ağır obezitesi olan Kovid-19 hastalarının hemen hemen tümünün vantilatöre bağlandığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Pattou ile arkadaşlarının yaptığı ve Lancet Diabetes & Endocrinology'de yayımlanan diğer analizler Lille Üniversitesi Hastanesinde incelenen hastalar arasında, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının obezitesi olma olasılığının Kovid-19'u olmayanlara oranla 3 kat fazla olduğunu gösterdi.

"BİRÇOK BİREYDE AYDA YAKLAŞIK EN AZ YÜZDE 1 KİLO ALIMI GÖZLENDİ"

Avrupa Obezite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk da gerek söz konusu çalışma gerekse obezite ve Kovid-19 ilişkisini ortaya koyan diğer çalışmalarda, obezitenin koronavirüste önemli bir risk faktörü olduğunun ortaya konulduğunu söyledi.

Pandemi devam ettiği sürece bu riskin devam edeceğini vurgulayan Yumuk, şunları kaydetti:

"Bu nedenle fazla kilolu veya obeziteli bireylerin, içinde bulunduğumuz dönemde tedavilerini sürdürmeleri ve doktorlarıyla sürekli temas halinde olmaları ciddi önem taşımaktadır.

Kovid-19 sebebiyle obezite riski de giderek artmaktadır. İçinde bulunduğumuz günlerde insanlar evde kaldıkça daha fazla yemek yemeğe ve atıştırmalık tüketmeye yönelebiliyor. Fazla kilolu ve obeziteli bireyler bu süreçte psikolojik destek ve kilo kaybı programlarına ara verebiliyor. Bu da kilo alımı ve metabolik hastalık risklerini arttırıyor.

Salgın sürecinde çağrılar sonrası evde kalma süresinde yaşanan artış, bu süreçte psikolojik faktörlerle fazla kalori alımı ve hareketsizlik, toplum genelinde kilo artışına sebep oldu. Bu süreçte birçok bireyde ayda yaklaşık en az yüzde 1 kilo alımı gözlendi. Üç ayda yaklaşık yüzde 3-5 civarında bir kilo artışı olacağı öngörülmektedir. Salgın sürecinde kilo alımı özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında şeker ve tansiyonun yüksek gitmesine neden olabilmekte ve olası bir koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini artırabilmektedir."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemi doktorlarından ortak çağrı: Hayatı eve sığdırın, yarın çok geç olacak07 Eylül 2020 Pazartesi 10:47
  • Araştırmaya göre erkeklerde kalın bel ölçüsü prostat kanserinden ölme riskini artırıyor06 Eylül 2020 Pazar 22:23
  • Risk grubundakilere 'Grip ve zatürre aşılarını yaptırın' uyarısı06 Eylül 2020 Pazar 22:03
  • Araştırma: Bazı çocukların kanlarında hem Kovid-19 hem de antikorlar aynı anda bulunuyor06 Eylül 2020 Pazar 21:20
  • Karantinasız Girişlere Hayır06 Eylül 2020 Pazar 13:24
  • Sanofi: Geliştirdiğimiz Covid-19 aşısının fiyatı 10 eurodan az olacak06 Eylül 2020 Pazar 09:53
  • CORONA: KKTC'de 30'a yakın yeni Covid-19 vakası, 12'si yerel bulaş!05 Eylül 2020 Cumartesi 14:10
  • Fransa'da Son 24 Saatte 8 Bin 975 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi05 Eylül 2020 Cumartesi 11:02
  • Covid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 Kişi Öldü05 Eylül 2020 Cumartesi 10:28
  • COVİD-19 hastası anlatıyor! "Ne halin varsa gör diyorlar"05 Eylül 2020 Cumartesi 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti