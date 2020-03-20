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Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de, ikinci kez ‘ülke içi kaynaklı’ vaka tespit edilmedi

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Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de, ikinci kez ‘ülke içi kaynaklı’ vaka tespit edilmedi
Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de, ikinci kez ‘ülke içi kaynaklı’ vaka tespit edilmedi

Çin’de ikinci kez “ülke içi kaynaklı” yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 39 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yurt dışından gelen yabancı ülke vatandaşlarında görülen ve ”ithal vaka” adı verilen vaka sayısının 228’e çıktığı kaydedildi.

Komisyon, dün, “ilk kez ülke içi kaynaklı” Kovid-19 vakası görülmediğini duyurmuştu.
Dünden bu yana 3 kişi hayatını kaybetti

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle dünden bu yana 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıplarının 3 bin 248’e yükseldiği belirtildi.

Çin ana karasında, şimdiye kadar toplam 80 bin 967 yeni tip koronavirüs vakası kaydedildi.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’un “pandemi” olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

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