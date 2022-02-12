  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Kovid-19'un Uzun Süreli Kalp Hastalıklarına Yol Açabileceği Tespit Edildi

» »
Kovid-19'un Uzun Süreli Kalp Hastalıklarına Yol Açabileceği Tespit Edildi
Kovid-19'un Uzun Süreli Kalp Hastalıklarına Yol Açabileceği Tespit Edildi

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, Kovid-19'un uzun süreli kalp hastalıklarına yol açabileceği tespit edildi.

Bilim insanları, Kovid-19 geçiren yaklaşık 154 bin kişiyle virüse yakalanmayan yaklaşık 5,6 milyon kişiye ait verileri karşılaştırdı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, Kovid-19 geçiren kişilerde yüzde 72 koroner arter riski, yüzde 63 daha yüksek kalp krizi riski ve yüzde 52 daha fazla yüksek felç riski görüldü.

Ayrıca, araştırmada, Kovid-19'un atlatılmasından sonraki bir yıl içerisinde söz konusu kişilerde ritim bozuklukları, kalp krizi, felç, iltihap, kanda pıhtılaşma ve koroner gibi kalp rahatsızlıklarına yüzde 4 daha fazla rastlandığı kaydedildi.

Araştırmacılardan Washington Üniversitesinden Dr. Ziyad Al-Aly, bulgularının kalp rahatsızlıkları bulunan kişilerin Kovid-19'u geçirmelerinin ardından bu hastalıklara karşı daha da savunmasız olduklarına ancak Kovid-19 öncesinde kalp rahatsızlıkları yaşamayan kişilerde bu riskin gelişebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Al-Aly, risk durumunun yaşa, cinsiyete ve ırklara göre değişmediğine dikkati çekerken Kovid-19 geçirenlerde ilk yılda yüzde 4 daha fazla kalp hastalığı tespit edilmesinin, küçük bir oran gibi görülmesine karşın Kovid-19 kaynaklı bir gelişme olduğunu ve ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Dr. Al-Aly ayrıca, Kovid-19 aşısı olmanın, virüsün kalbe vereceği hasarı düşürmenin bir yolu olabileceğini ifade etti.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 3 milyon, dünya genelinde ise yaklaşık 15 milyon kişide kalp hastalıkları geliştiği tahmin ediliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer Elmasının Faydaları Nelerdir?12 Şubat 2022 Cumartesi 01:19
  • Bebeklerde Islak Mendilin Zararları12 Şubat 2022 Cumartesi 00:47
  • Otizm Nedir, Otizm Belirtileri Nelerdir?12 Şubat 2022 Cumartesi 00:00
  • Genital Kararma Nasıl Giderilir?11 Şubat 2022 Cuma 23:21
  • Benler Kanser Habercisi mi?11 Şubat 2022 Cuma 22:34
  • Avrupa'da Hızla Yayılıyor11 Şubat 2022 Cuma 19:43
  • Dünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 Uyarısı: Yeni Varyantlar Olacak11 Şubat 2022 Cuma 17:50
  • Birçok Ülke, Azalan Vakalar Ve Yüksek Aşılama Oranı Sayesinde Kovid-19 Tedbirlerini Kaldırıyor11 Şubat 2022 Cuma 15:38
  • Boyu Kısa Olanlara Müjde! Tek Ameliyatla 13 Santimetreye Kadar Uzayabiliyor11 Şubat 2022 Cuma 00:20
  • SMA Testi Nasıl Yapılır?10 Şubat 2022 Perşembe 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti