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Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandığı duyuruldu

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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türüne rastladıklarını duyurdu.
Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandığı duyuruldu

Bölge basınında çıkan habere göre, Covas, düzenlediği basın toplantısında, yapılan analizler neticesinde Sao Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentinde Kovid-19'un Güney Afrika varyantı ile benzer özelliklere sahip yeni bir türüne rastladıklarını açıkladı.

Covas, virüsün görüldüğü kişinin, Güney Afrika'ya seyahat etmediği ve oraya seyahat eden herhangi bir kişiyle de temas halinde olmadığı, bu nedenle yeni türün, ülkenin Amazonas eyaletine bağlı Manaos şehrinde ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün mutasyona uğramış hali olabileceğini söyledi.

Virüsün görüldüğü kişi ile temasta bulunanların karantinaya alındığını belirten Covas, bu türün henüz bir kişide görüldüğünü ve aynı türün neden olduğu vakaların varlığının araştırıldığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 700 bin nüfuslu Sorocaba kenti, Brezilya'da Kovid-19'dan en çok etkilenen Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerinde yer alıyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son bir haftadır ülkedeki günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700’ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

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