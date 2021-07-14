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Kovulduğu işyerinin önünde "Sebepsiz yere kovuldum" pankartı açtı

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“Bunlara bel bağlayıp iş yapmayın, Bunların sağı solu belli değil. Canları çekerse işe alırlar, canları çektiği gibi işten çıkarırlar.”
Kovulduğu işyerinin önünde "Sebepsiz yere kovuldum" pankartı açtı

Girne’de hizmet veren Black Penny adlı iş yerinden gerekçesiz bir şekilde işten durdurulan Hamit Bayandursun, restoran önünde eylem yapıyor. Bayandursun, eliyle hazırladığı “Sebepsiz Yere Kovuldum” pankartıyla restoran önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Bayandursun, kendisinin Mağusa’da yaşadığını, dün Black Penny adlı yerde işe başladığını ve bugün “eleman eksiği olduğu” gerekçesiyle işten durdurulduğunu belirtti.

İşe girmesi için her gün birçok kez telefon aldığını da belirten Bayandursun, dün itibariyle işe gelmeye başladığını, bugün de iş yerine gittiğinde artık eleman ihtiyaçları olmadığının kendisine bildirildiğini ve bir günlük yövmiyesinin ödenerek işten durdurulduğunu kaydetti.

Bayandursun, Black Penny’deki işe başlamadan önce Geçitkale Belediyesi’nin işlerini de yaptığını ifade ederek, eylemi yapma sebebinin işe yeniden alınmak olmadığını, ancak Black Penny’e kimsenin güvenip de iş yapmaya kalkmaması gerektiği için eylem yaptığını kaydetti.

Bayandursun sözlerine şöyle son verdi:

“Bunlara bel bağlayıp iş yapmayın, Bunların sağı solu belli değil. Canları çekerse işe alırlar, canları çektiği gibi işten çıkarırlar.”

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