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Köy gençliği, çeşitli organizasyonlarla spora yönlendiriliyor

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Köy gençliği, çeşitli organizasyonlarla spora yönlendiriliyor
Köy gençliği, çeşitli organizasyonlarla spora yönlendiriliyor

Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği’nin futbol takımı kurarak BTM 2. Lig’e katılım göstermesinin ardından köyde, spor ve egzersize ilgi artıyor…

Bu kez de köyün gençleri köy içerisinde yapılan voleybol sahasında, özellikle akşam saatlerinden itibaren geç saatlere kadar voleybol maçları oynuyor…

Köy halkının büyük bir ilgi ve gösterdiği voleybol maçları, gençlere sportif egzersiz yanı sıra motivasyon da sağlıyor…Köyde bu ve benzeri organizasyonlarla aktivite anlamında harekete geçirilen köy gençlerinin birlik ve beraberliğini sağlamak ve spora ilgiyi arttırmak hedefleniyor…

Kuşkusuz futboldaki başarılı sonuçlar ve performans, voleybola ilgi duyan köy gençliğini bu spora daha da ilgili hale getirmeye devam ediyor.

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