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KÖY YOLLARI: 1 Milyar TL’lik proje Türkiye menşeli müteahhide verildi

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KÖY YOLLARI: 1 Milyar TL’lik proje Türkiye menşeli müteahhide verildi
KÖY YOLLARI: 1 Milyar TL’lik proje Türkiye menşeli müteahhide verildi

Ülkede 322 kilometrelik köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin 1 Milyar TL’lik proje, ihalesiz şekilde Türkiye menşeli iki firmaya verildi. İhale için Türkiye’den 30 kamyon geldi. Müteahhitleri Birliği olaya çok sert tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs’ta 322 kilometrelik köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin proje, TC Karayolları tarafından KKTC’de iş yapan Türkiye menşeli iki firmaya verildi. Projenin Ankara’da Türkiye menşeli firmalara verilmesi, KKTC’de bu işi bekleyen müteahhitleri ayağa kaldırdı. Konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ekonominin yerle bir olduğu dönemde böyle bir uygulamaya gidilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu kararın Türkiye’nin KKTC’ye uyguladığı kasıtlı bir konu olmadığını söyleyen Gürcafer, “Bu bizim siyasetçimizin beceriksizliğidir” dedi.

Gürcafer şöyle dedi:  “Pandemi sürecinde ekonomi yerle bir oldu. İnsanımız işsiz kaldı, ekmek için adeta kavga veriliyor. En küçük fırsat bile değerlendirilmeli. Tüm iş imkanlarının olabildiğince kendi insanına kanalize etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Böylesi büyük sıkıntılar çekerken, bu kadar yıldır 1974’ten bu yana tüm köy yolları yerel ihale olarak açılırken ve yerli insanımız iş yaparken, şimdi bunlar da elden gidiyor. Biz bunun düzeltilmesi için yakın geçmişte girişim yaptık. Ekonomik Örgütler Platformu olarak Türkiye’ye gittik, yetkililerle görüştük ve orada neden ihalelerin KKTC’de çıkılması gerektiğini anlattık. Bizim haklı olduğumuz söylendi ama ülkemizi yöneten insanların bu konuları dile getirmediği bize iletildi. Hatta maliyeti daha yüksek olsa bir projelerin KKTC’li firmalara verilsin” dediler. Biz de geri geldiğimizde bu görüşmeleri Başbakanımıza, bakanlarımıza aktardık. Ama hiçbir şey olmadı. Şu anda birilerini çağırıp bu ihaleyi verdiler ve bu iş neticelendi. Bizim hükümetimiz bu konuda seyirci kaldı. Ankara’ya bir telefon bile açılıp girişim yapılmadı”

Yaklaşık 1 Milyar TL’lik hacmi olan bir projeden bahsedildiğini anlatan Gürcafer, “Şu anda ülkemizde kamyoncularımız mazbatalarını ödeyemez durumdadır ama bu iş için Türkiye’den 20-30 kamyon geldi. Bizim kamyoncularımız evine nasıl ekmek götürecek derdinde. Bunun nedeni bu ülkeyi yönetenlerdir.” dedi.  “Bizim bakanlarımız, başbakanımız, hükümetimiz Türkiye’nin konsolosu gibi çalışıyorlar” diye konuşan Gürcafer, Hükümete karşı büyük bir öfke olduğunu dile getirdi. Birlik olarak eylem kararı aldıklarını açıklayan ve bu konuda ne tür eylemler yapılacağı konusunu çalıştıklarını dile getiren Gürcafer “Müteahhitlerimiz ‘alın bizim iş makinelerimizi yakın” diyor. O kadar canları yandı” diye konuştu.

Konuyla ilgili dün adada temaslarda bulunan TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile de görüştüklerini açıklayan Gürcafer, yakın zamanda beraberindeki bir heyet ile Ankara’ya gideceklerini ve bu konuyu düzeltmeye çalışacaklarını vurgulayarak “Bizim hükümetimiz de beceriksizliğiyle utansın” diye konuştu

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