Köy yolunda korkutan kaza: 1’i çocuk, 2 yaralı

Yeniboğaziçi köy yolu üzerinde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Emine YILKAN (K-61) yönetimindeki NS 582 plakalı salon araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada Aytotoro Meze Evi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Seren KARAŞAHİN (K-21) yönetimindeki RC 072 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan RC 072 plakalı araç sürücüsü Seren KARAŞAHİN ve NS 582 plakalı araçtaki yolcu Efsun DOĞRUÖZ (Ç-4), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Seren KARAŞAHİN sağ ayağı ile sol el bileğinde kırık ve iç kanama teşhisi ile ameliyat edilmiş olup, cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Efsun DOĞRUÖZ ise sağ ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

NS 582 plakalı araç sürücüsü Emine YILKAN tutuklandı.