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Köyce Organik Çiftliği’ndeki Organik Hayvansal Üretim Durduruldu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Mesarya Yatırım'a ait Köyce Organik Çiftliği’ndeki organik hayvansal üretimi durdurdu. 
Köyce Organik Çiftliği’ndeki Organik Hayvansal Üretim Durduruldu

Bakanlığın denetimlerinde çiftlikteki organik üretimle ilgili uygunsuzluk tespit edildi. Çiftliğin üretimi, uygunsuzluklar düzeltiline kadar durduruldu. Firmanın, konvansiyonel etlik tavuk üretimi yapacağını Tarım Bakanlığı’na bildirdiği de açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“20/2018 tarihli Organik Tarım Yasası Dördüncü Kısım ‘Kontrol Sisteminin Kurulması, Kontrol Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri, Gözetim ve Denetim, Yıllık Raporlar, Kontrol Sistemine Bağlılık, Sertifikasyon İşlemleri, Usulsüzlük ve İhlaller, İstatistiki Bilgi ve Bilgi Paylaşımı’ 25’inci maddenin 2'nci bendindeki yetkiye dayanarak, 6 Kasım 2020 tarihli Mesarya Yatırım'a ait Köyce Organik Çiftliği’ne yapılan ziyarette, hayvansal üretim denetimi yapılmış olup, görülen uygunsuzluklar tarafımızdan tespit edilmiştir.

İşletmenin organik hayvansal üretimi, söz konusu uygunsuzluklar düzeltilene kadar durdurulmuştur. Bu süre içerisinde ilgili firma, organik etlik tavukçuluk üretimini belli bir süreliğine durdurduğunu ve konvansiyonel etlik tavuk üretimi yapacağını tarafımıza bildirmiştir.”

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