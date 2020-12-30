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Köyce Organik Çiftliği’ndeki Organik Yumurta Üretimi Yeniden Faaliyete Geçti

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Köyce Organik Çiftliği’ndeki Organik Yumurta Üretimi Yeniden Faaliyete Geçti
Köyce Organik Çiftliği’ndeki Organik Yumurta Üretimi Yeniden Faaliyete Geçti

Tarım Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Mesarya Yatırım'a ait Köyce Organik Çiftliği’ne 10 Aralık 2020 tarihli yapılan ziyarette, hayvansal üretim denetimi yapılmış olup,  daha önce tarafımızca tespit edilmiş olan uygunsuzluklar düzeltilmiş ve organik yumurta üretimi tekrardan faaliyete geçmiştir.

İlgili denetim, 20/2018 tarihli Organik Tarım Yasası Dördüncü Kısım ''Kontrol Sisteminin Kurulması, Kontrol Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri, Gözetim ve Denetim, Yıllık Raporlar, Kontrol Sistemine Bağlılık, Sertifikasyon İşlemleri, Usulsüzlük ve İhlaller, İstatistiki Bilgi ve Bilgi Paylaşımı'' 25’ inci maddenin 2'inci bendindeki yetkiye dayanarak yapılmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

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