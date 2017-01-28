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Köydeki gençlerin "FETÖ şakası" imamın evine baskını getirdi...

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Köydeki gençlerin "FETÖ şakası" imamın evine baskını getirdi...
Aslanköy’de caminin bodrum katının “cephanelik” olduğu ve imamın “FETÖ üyesi” olabileceği yönünde ihbarı değerlendiren polis, camiye ve imamın evine eş zamanlı operasyon düzenledi

Havadis Gazetesi’nden Duygu Alan’ın haberine göre, polis, ihbar üzerine Aslanköy Camisi ve cami imamı Adnan Sekmen’in Aslanköy’deki ikametgâhına baskın düzenledi. Polis, camiyi ve Sekmen ailesinin ikametgahını didik didik aradı. Yapılan aramada yasadışı bir emare tespit edilemedi

İmam Adnan Sekmen ile ailesi FETÖ üyesi olmakla suçlanınca neye uğradığını şaşırdı. Sekmen, yaşananların nedenini öğrenmek için Aslanköy’deki kışlayı aradığında, Albayın “Camide bir cephanelik olduğu ihbar edildi. Polis de bu sebeple camiye ve evinize baskın düzenledi” dediğini öne sürdü

ŞAKA ÇIKTI!

 “FETÖ sığınağı” ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kısa sürede sonuçlandı. Olayın gençler arasında yapılan bir şakanın bir vatandaş tarafından ciddiye alınıp polise ihbarda bulunması neticesinde yaşandığı, Sekmen ailesinin yasadışı bir örgüt ile ilişkilerinin de olmadığı öğrenildi

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