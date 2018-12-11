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Köylülerin dev piton ile imtihanı

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Endonezya'da köylülerin dev pitonu yakalamaya çalıştığı anların videosu internette bir milyondan fazla kez izlendi.
Köylülerin dev piton ile imtihanı

Kasım ayında Ronal Efendi isimli kişi tarafından çekilen videoda önce bir kişinin yılanı zapt etmeye çalıştığı görülüyor.

 

Görüntüdeki kişi daha sonra yardım istiyor ve köylüler uzun uğraşlar sonunda yılanı kafese koyuyorlar.

 

8 metrelik dev pitonu hayvanat bahçesine götürdüklerini ancak yer olmadığı için kabul etmediklerini belirten köylüler yılanı kafesin içerisinde tutmaya devam ediyor.

İnternette paylaşılan videoda bir milyondan fazla kez izlenirken, kullanıcılar köylülerin cesaretlerine oldukça şaşırdıklarını belirtti. 

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