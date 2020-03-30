  • BIST 87.996
  • Altın 341,842
  • Dolar 6,5678
  • Euro 7,2440
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Köyü kendileri karantinaya aldılar: 'Koronavirüs salgınından dolayı giriş-çıkış yasak'

»
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Karacaviran köyü sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle köy girişlerini kapatarak kendilerini karantinaya aldı.
Köyü kendileri karantinaya aldılar: 'Koronavirüs salgınından dolayı giriş-çıkış yasak'

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Karacaviran köyü sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle köy girişlerini kapatarak kendilerini karantinaya aldı.

Yaklaşık 10 haneli Karacaviran köyü sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 'Virüsten dolayı köye giriş ve çıkış yasaktır' uyarı tabelasını yerleştirdiler.

Virüsün, tedbirden daha büyük olmadığına dikkat çeken Karacaviran köyü sakinlerinden Rüstem Bakırcıoğlu, “Korona virüsün etkileri ile ilgili insanlar yeterli derecede dikkati vermedikleri için biz de böyle bir şey kendi köyümüz için düşündük. İnşallah herkeste bir duyarlılık olur ve daha dikkatli olurlar. Televizyonlarda hükümet, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bu konuda çok bahsediyorlar. Doktorların da bu virüs ile ilgili yaptığı açıklamalara göre bu virüs, tedbirden daha büyük değildir. Onun için önce tedbirinizi kendiniz alın deniliyor. Biz de kendi tedbirimizi aldık. insanların duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Asım Bakırcıoğlu ise “Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız her gün açıklama yapıyorlar. Çok acil durumlarınız olmadıkça dışarı çıkmayın. Hastanelere gitmeyin. Herkes kendini karantinaya alsın. Evinizde kalın diyarlar. Biz de hem kendimizi, hem de kendi köyümüzü karantinaya aldık. İstanbul ve ya başka şehirlerden gelen eş dost ve akrabalarımız kendi memleketlerine geliyorlar. Bizi ziyarete gelmek istiyorlar. Onlara gelmeyin de diyemiyoruz. Baktık çare yok böyle bir uygulama yaptık. Köyümüzün giriş ve çıkışlarını kapattık. Virüsten dolayı köye giriş yasaktır yazısını yazdık. Sadece bizim değil bütün insanların bu ara evlerinde olması onların sağlığı için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Kendilerini karantinaya almazlarsa büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabileceklerini vurgulayan köy sakinlerinden İbrahim Bakırcıoğlu ise, “Bu aralar hem kendimizi hem de köyümüzü karantinaya almazsak büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşündük. Çünkü şöyle bir durum var. Hastalık başladığından bu yana genel olarak kırsal kesimlere ciddi anlamda bir yoğunluk başladı. Bir göç başladı. Bu göçte de aynen bayramlarda yaptığımız gibi çevreyi sağı solu ziyaret etme, eş dost ziyaret etmek gibi bir durumun söz konusu oluyor. Bu da ciddi bir sorun. Mümkünse kendi evlerimizde oturalım. Hastalık bizi etkilemiyorsa dahi bunu en azından büyüklerimizi, geleceğimizi, çocuklarımızı düşünerek yapmamız gerekiyor. Mümkünse evimizde oturalım. Kimseyi kırıp dökmemek için köyümüzün yolunu şimdilik kapattık. Bu virüs bitince her şey yoluna girince tekrar yolumuzu herkese açacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu sokağa çıkma yasağı istedi: Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da30 Mart 2020 Pazartesi 10:32
  • TBMM'de Koronavirüs şüphesi: Vekiller tek tek arandı30 Mart 2020 Pazartesi 09:14
  • DSÖ'den 'havadan bulaşma' söylentisine yanıt29 Mart 2020 Pazar 22:26
  • Tunç, "Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak'ın yeni testleri negatif" demişti; Buse Terim'den açıklama geldi29 Mart 2020 Pazar 22:18
  • Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hastaneye kaldırıldı29 Mart 2020 Pazar 21:30
  • Umre dönüşü Ankara’da karantinaya alınan bazı kişilerin test sonucu pozitif çıktı, tahliyeler durduruldu29 Mart 2020 Pazar 21:09
  • Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e; vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi!29 Mart 2020 Pazar 20:40
  • T.C. Sağlık Bakanlığı koronavirüs ölüm sayılarını gizliyor mu?29 Mart 2020 Pazar 20:15
  • Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 131'e; vaka sayısı 9217'ye yükseldi!29 Mart 2020 Pazar 19:15
  • Murat Övüç: Yıllardır öğrencilere burs veriyorum haber olmadı; Netflix'e 'Nekşfliş' dedik dünya beni konuşuyor29 Mart 2020 Pazar 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti