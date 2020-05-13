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Koyun ve koçları Bakan karşıladı, İspanya'dan getirildiler

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İspanya'dan Türkiye aracılığı ile KKTC’ye getirilen 708’i koyun 55’i koç olmak üzere 763 hayvanı, Tarım Bakanı Dursun Oğuz karşıladı.Kaynak: Koyun ve koçları, Bakan karşıladı
Koyun ve koçları Bakan karşıladı, İspanya'dan getirildiler

İspanya'dan Türkiye aracılığı ile KKTC’ye getirilen 708’i koyun 55’i koç olmak üzere 763 hayvanı, Tarım Bakanı Dursun Oğuz karşıladı.

Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, “ülke hayvancılığı açısından çok önemli bir gün” olduğunu söyledi.
Küçükbaş hayvan ıslahı amacıyla damızlık hayvan üretimi için hükümete geldikleri ilk günden itibaren çalışma başlattıklarını ifade eden Oğuz, en son ülkeye damızlık hayvanın 1979’da getirildiğini, bu çalışma sürecinde kendilerine pek çok ırktan koyun ithali konusunda teklif geldiğini ancak hellim üretimi ve tescili açısından da Asaf ırkının tercih edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Dursun Oğuz, “(Asaf ırkı) Hem süt hem et verimliliği bakımından hem de hayvan hastalıkları bakımından dayanıklı bir ırk” dedi.
Kıbrıs Rum kesiminde de Asaf ırkının kullanıldığını belirten Oğuz, koyunların damızlık üretim çiftliğinde yetiştirileceğini, çoğaltıldıktan sonra ise üreticilere dağıtımların yapılacağını kaydetti.
Dursun Oğuz, bugün 708’i koyun 55’i koç olmak üzere 763 hayvan getirildiğini, koçların 22’sinin ise Asaf ırkından Arar geni taşıdığını kaydetti.
Hayvanların, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı TAREKS şirketi aracılığıyla getirildiğini belirten Oğuz, “Bizim için bir dönüm noktası. Ülkedeki hayvan ırkının hem geliştirilmesi hem mevcut ırkların geliştirilmesi yönünde çalışıyoruz” dedi.
Dursun Oğuz, hayvanların ülkeye getirilmesinde katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

Kaya: “Hem mandra hem de ovada yetiştirme açısından uyumlu”

Hayvancılık Teknik Komite Üyesi Küçükbaş Hayvan Geliştirme Projesi Başkanı Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta büyük baş hayvancılığının istenen seviyede olduğunu ancak küçükbaş hayvancılığın arzu edilen seviyede olmadığını, bu amaçla İspanya’dan ülke koşullarına uygun, çevre koşullarına kolayca adapte olabilen, yüksek verimli Asaf ırkı koyunlar getirildiğini anlattı.
Asaf ırkının Kıbrıs Türk hayvancısının yabancı olmadığı bir ırk olduğunu, Asaf ırkının İvesi melezi olduğunu, kanlarında 8’de 5 oranında İvesi kanı bulunduğunu, 8’de 3 oranında da Osfriz kanı bulunduğunu belirten Kaya, bu iki ırkın yüksek süt verimine sahip ırklar olduğunu, süt verimi yönlerinin yanında yavru verim ve gelişimleri de çok iyi olan ırklar olduğunu söyledi. 
“220 günlük bir sağım sürecinde minimum 550 litre (altı ay boyunca günde ortalama 2.5 kilo) süt veriyorlar, bin litreye kadar çıkan hayvanlar var” diyen Kaya, yağ oranının da yüzde 7.2 olduğunu, bu oranın ülkede yetiştirilen koyunların sütünün çok üzerinde olduğunu kaydetti.
Kaya, Asaf ırkının, ikizlik oranının da iyi olduğunu, ortalama doğum oranının 1.6 olduğunu, doğum sonrası ölüm oranının da çok düşük olduğunu, hem mandra hem de ovada yetiştirme açısından uyumlu olduklarını söyledi. 
 

“Hedef koyun sayısını 5 bine çıkarmak”


Amaçlarının damızlık Asaf ırkı koyun sayısını ilk etapta 5 bin damızlığa çıkarmak, ardından üreticiye vermeye başlamak olduğunu kaydeden Kaya, hedeflerinin ırkın saflığını korumak olduğunu, ileri aşamada ülkedeki koyun sürülerinin ıslah edilebilmesi için melezleme yöntemine başlanabileceğini de belirtti.
 “Esas amacımız ırkı saf olarak üretip, saf olarak üreticilere vermektir” diyen Kaya, ileri aşamada hedeflerinden birinin Damızlık Hayvan Üreticiler Birliği oluşturup, İspanya’da olduğu gibi bu çatı altında saf ırk hayvan satmak olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya, Asaf ırkı koyunların üreticilere verilmeye başlanmasının en iyi ihtimalle iki sene alacağını ifade etti.
 

Haber: İbrahim Diran/TAK

 

 

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