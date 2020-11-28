Harmancık ilçesinin İshaklar köyünde aylar önce koronavirüs vakası görüldü. Ekserisi yaşlılardan oluşan köyde çok kişi koranavirüse yakalandı. Vakalar artınca köy karantina altına alındı. Büyük kısmı yaşlılardan oluşan köylülerden kimse koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmedi.

Bursa'da aylar önce koronavirüsten dolayı karantinaya alınan köyde çok sayıda kişi virüse yakalanmasına rağmen kimse vefat etmedi. Koronaya meydan okuyan köyün sırrı ise sağlıklı beslenme ve temiz hava.