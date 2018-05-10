Lapta Belediyesi'ne bağlı Kozanköy'de vatandaşlar çevreye akıtılan lağım ve hellim altı suyundan şikayetçi...

Tarık YOLAK / Detay Kıbrıs

Kozanköy'de çevreye akıtılan lağım ve hellim altı suları dayanılmaz bir kokuya sebep olmasının yanısıra halk sağlığını da tehdit ediyor.

Lapta Belediyesi'ne konu ile ilgili şikayette bulunan vatandaşlar bir sonuç alamadıklarını belirttiler. Belediyenin bir önlem almaması üzerine Çevre Dairesi'ne başvuran vatandaşlar, Çevre Dairesi'nin "Yaptırım gücümüz yok" yanıtıyla karşılaştı.

Halk sağlığının hiçe sayıldığı bu durum karşısında gazetemize şikayette bulunup endişelerini dile getiren vatandaşlar yetkililere çağrı yaparak bu sorunun bir an önce çözülmesini istediler.