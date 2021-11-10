Kozanköy’de yangın

Saat 14.30 sıralarında, Kozanköy Ağıllar Bölgesinde vadide başlayan bir yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Yangın vadi içerisinde geniş alana yayıldı. Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkı müdahale ediyor.
Saat 14.30 sıralarında, Kozanköy Ağıllar Bölgesinde vadide başlayan bir yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Yangın vadi içerisinde geniş alana yayıldı. Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkı müdahale ediyor.
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