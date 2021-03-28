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Kozmonotlar nasıl yaşamını yitirdi: En yaygın ölüm nedeni belirlendi

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Kozmonotlar nasıl yaşamını yitirdi: En yaygın ölüm nedeni belirlendi
Kozmonotlar nasıl yaşamını yitirdi: En yaygın ölüm nedeni belirlendi

Rusya'da bir grup bilim insanı, kozmonotlar arasındaki yaygın ölüm nedenlerini belirledi.

Izmerov Mesleki Sağlık Araştırma Enstitüsü, Burnasyan Federal Tıbbi Biyofizik Merkezi ve Biyomedikal Problemler Enstitüsü'nden araştırmacıların hazırladığı raporda, 1 Ocak 1960'la 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gözlemlenen 118 kozmonot incelendi. Söz konusu süre zarfında Sovyetler Birliği ve Rusya'dan uzaya giden bu kişilerin 37'si hayatını kaybetmişti.

Bulgular, 37 kişinin yaklaşık yarısının (yüzde 48,65) kalp ve damar hastalıklarından yaşamını yitirdiğini oraya koydu. Söz konusu kişilerin yüzde 27,03'ü kanserden, yüzde 16,22'siyse kaza sonucu öldü. Ölüm nedeni belirlenemeyenlerin oranı yüzde 5,41 oldu.

Bununla birlikte 37 kozmonotun uzay uçuşları genellikle kısa süreliydi. Bu yüzden araştırma ekibi, uzay uçuşlarının uzun vadede sağlık üzerindeki etkisini değerlendirmeye yarayacak bilgilerin eksikliğine dikkat çekti.

Bilim insanları, bulgularını 5-8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek 23. Uzayda İnsan Sempozyumu'nda sunmaya hazırlanıyor.

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