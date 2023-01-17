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KPET’te yakıt tedarik sorunu yaşanıyor!

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KKTC’ye akaryakıt ithali yapan iki şirketten biri olan Kıbrıs Türk Petrolleri (KPET) yakıt tedarikinde sorun yaşıyor. Bazı KPET bayilerinde 95 oktan ve 98 oktan yakıt tükenmiş durumda. Altınbaş Petrol (Alpet) şirketinde ise herhangi bir sorun yok.
KPET’te yakıt tedarik sorunu yaşanıyor!

Elde edilen bilgiye göre KPET yakıt tedariki konusunda gemi taşımacılığında sıkıntılar yaşıyor.

Piyasanın büyük bir bölümünü elinde bulunduran KPET kendi bayilerine yakıt sağlayamayınca, bazı KPET bayileri Alpet’ten yakıt alarak müşterilerine satmayı tercih etti.

Bazı KPET bayileri ise elinde yakıt olmadığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

AMCAOĞLU: GEMİ PERŞEMBE GÜNÜ GELECEK 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, K-PET’e ait istasyonlardaki akaryakıt sıkıntısını BRT’de kartıldığı canlı yayında değerlendirdi, “K-PET’e tedariği sağlayacak olan yaklaşık 4 bin tonluk gemi 19 Ocak Perşembe günü Ada’ya gelecek. Bir ikincisi de hemen ardından gelecek. Perşembe gününe kadar K-PET’in yaklaşık 142 istasyonun sıkıntı yaşamaması için Altınbaş Petrol LTD. yetkilileri devreye girdi ve eksilebilmesi muhtemel olan istasyonlara 95 oktan tedarik arzı güvenli bir noktaya getirildi” dedi.

Amcaoğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılandı:

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Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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