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KPKD Otello Çoksesli Korosu’na İspanya’dan Gümüş Madalya…

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KPKD Otello Çoksesli Korosu’na İspanya’dan Gümüş Madalya…
KPKD Otello Çoksesli Korosu’na İspanya’dan Gümüş Madalya…

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu, İspanya’nın “Lloret de Mar” şehrinde 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Pau Casals Koro Yarışması ve Festivali’nde, halk şarkıları kategorisinde Kıbrıs türkülerini seslendirerek gümüş madalya ödülü aldı. 

Jüri üyelerinden 75,75 puan alan Otello Çoksesli Korosu, dünyanın farklı ülkelerinden gelen korolarla birlikte yarıştığı festivalde gümüş madalyayı almaya hak kazanarak bu alanda bir ilki başarmış oldu. 

Dernekten verilen bilgiye göre, uluslararası düzeyde katıldığı ilk yarışmada ikincilik ödülünü ülkeye kazandıran Otello Çoksesli Korosu’nun ödülü, koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Erozan Uluçay’a takdim edildi. 

Otello Çoksesli Korosu’nu yarışmada şefler Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetti. Koronun yarışmada seslendirdiği Kıbrıs türkülerinin düzenlemeleri ise İspanya’da koroya eşlik eden obua sanatçısı ve besteci Oskay Hoca tarafından yapıldı. Koroya ayrıca İspanya’da piyano eşliklerinde öğretim üyesi Atakan Sarı da katkı sağladı.

ÇOLAKOĞLU: “BÜYÜK EMEK VERİLDİ”

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çoksesli koro müziği alanında KKTC’ye ilk ödülü kazandırmaktan dolayı sevinçli ve gururlu olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: 

“Başta bu ödülü kazanmamızda çok büyük emekleri olan koro şeflerimiz Erkan Dağlı ve Rana Uluçay olmak üzere, yaptığı düzenlemelerle sesimiz olan Oskay Hoca'ya, eşlikleriyle yanımızda olan Atakan Sarı'ya, Aytekin Erkek'e minnetlerimi sunar, yönetim kurulundaki arkadaşlarımı, koro üyesi arkadaşlarımı içtenlikle tebrik eder, heyecanımıza ortak olan değerli basınımıza, herkese gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız”.

Otello Çoksesli Korosu Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği çatısı altında KKTC’yi müzik alanında dünyada tanıtma hedefiyle geçen yıl Prag Müzik Festivali ve Macaristan'da Türk Günü'ne, 2017’de ise Ohrid Korolar Festivali’ne katılarak konserler verdi. Derneğin, önümüzdeki yıllarda da bu hedefini gerçekleştirmek için festival ve yarışmalara katılmaya devam edeceği belirtildi.

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