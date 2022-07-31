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KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi

2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. 

Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verildi.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

 

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi

 

Eğitim bilimleri oturumu da 14.45'te

Eğitim bilimleri oturumunun saati ise 14.45. Adaylara bu oturum için 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Alan bilgisi sınavları gelecek hafta başlayacak.

Sonuçlar 2 Eylül'de açıklanacak

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

Kimliğini unuttuğu için KPSS'ye giremeyen aday gözyaşı döktü

Sivas'ta sınava girecek adaylar, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde yoğunluk oluşturdu.

Fen Fakültesi'nde sınava girecek bir aday, sınav saatine dakikalar kala yanında kimliğinin olmadığını fark etti.

Bir süre yakınlarıyla yanında getirdiği çantada gözyaşları içerisinde kimliğini bulmaya çalışan adayı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

 

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi

 

Kimliğini unuttuğu için sınava giremeyen aday, uzun süre gözyaşı döktü.

Aday, daha sonra yakınlarıyla sınav merkezinin önünden ayrıldı.

KPSS'ye yetişmeye çalışan adaylara polis desteği

Aydın genelinde 15 bin 976 adayın girdiği sınava geç kalanların yardımına ise polis ekipleri koştu.

Sınava yetişmeye çalışan 28 aday, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından okullara götürüldü.

Sınavı saniyelerle kaçırdı

Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ile yakınları yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar meydana geldi.

AÜ Eğitim Fakültesi'nde de adaylar, kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına 5 dakika kala adaylar, koşarak sınav binasına giriş yaptı.

 

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi

 

Rica etti, kabul edilmeyince kızdı

Saat 10.00'da kapıların kapanmasından saniyeler sonra bir aday, sınav binasına koşarak geldi. Fakat sınav yetkilileri kapıyı açmadı. Üzgün olduğu görülen kadın aday bina önünden ayrılırken, bahçede bekleyen bir kişi adayın içeri alınmasını rica etti. Yetkililerden olumsuz yanıt alan kişi, daha sonra duruma tepki gösterdi.

 

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi

 

Sınavın başlamasının ardından adaylar içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler ise gölgelik alanlarda dua okuyarak, yakınlarını bekledi.

 

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi

 

Bazı adaylar yine dışarda kaldı

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda kapının kapanmasına saniyeler kala 3 aday koşarak içeri girerken, 2 kişi dışarda kaldı.

Sabancı 50'nci Yıl İnsa Lisesi'nde ise bir aday geç kaldığı için sınava giremedi. Sınav yapılan okullara yakın ve İETT otobüslerinin güzergahında hatalı park eden otomobil, toplu taşıma araçlarının dönüşünü engelleyince trafik bir süre kilitlendi.

 

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu sona erdi

 

Aramalara rağmen ulaşılamayan araç sahibi, sokaktaki diğer araçların kaldırılmasından sonra otomobilin yanına geldi.

Gümüşsuyu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği'nde sınava giren iki aday son saniyelerde yetişirken, bir aday ise kapı kapandıktan sonra geldiği için içeri alınmadı. Görevliye 'Hiç mi şansım yok' diye soran aday, olumsuz cevap alınca geri dönmek zorunda kaldı. 

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