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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, sınava giriş belgesi erişime açıldı

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KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, sınava giriş belgesi erişime açıldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ÖABT ise 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS’ye dair ÖSYM’den bir de uyarı yayınlandı:

“02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”

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