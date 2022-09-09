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KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı

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Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS için sınava giriş belgesi erişime açıldı
KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı

. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu.

KPSS’de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, sınavlara katılacakları yerler belli oldu. Adaylar KPSS yerlerini ÖSYM AİS üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik no ve şifre ile öğrenebilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından yapılan saat bilgilendirmesi şu şekilde;

“18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

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