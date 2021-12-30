KPSS'de mülakat krizi: Kılıçdaroğlu MEB'e gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan almasına rağmen mülakattan geçemeyen öğretmen adaylarının başka adaylara torpil yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan almasına rağmen mülakattan geçemeyen öğretmen adaylarının başka adaylara torpil yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. MEB, 12-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatlara ilişkin yaptığı açıklamada sözlü sınavların mevzuat çerçevesinde objektif yapıldığını ve adaletsiz bir uygulamanın söz konusu olmadığını savundu.

Sınava giren adaylara yöneltilen soruların eş değer nitelikte olduğunu belirten Bakanlık, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında titizlikle inceleneceğini, 14 Ocak 2022 tarihinde de sonuçlandırılacağını kaydetti.

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Mülakat mağdurları hak arayışında

Kılıçdaroğlu MEB'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu istediği, ancak yanıt alamadığını açıkladı. Bu nedenle Perşembe günü TSİ 13.00'te MEB'e gideceği bilgisini Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13:00'te görüşmek üzere" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu dün KPSS'den yüksek puanlar almalarına rağmen mülakatta elenen öğretmen adaylarıyla birlikte bir açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Birilerinin hakkını yedirir, torpili getirirseniz, adam kayırmacılığı getirirseniz bu işler düzelmez. Bu arkadaşlarımın huzurunda milletime açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım" demiş ve daha önce bu konuda benzer olaylar yaşandığında olayın Danıştay'a yansıdığını ve Danıştay'ın bu konuda verdiği bir karar olduğunu vurgulamıştı.

Kılıçdaroğlu, Danıştay kararında "Mülakatta artı üç, eksi üç puan verebilirsiniz diyor. Puan aralığı belirliyor. KPSS’de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar: Yani Danıştay kararına uymuyorlar. Danıştay, yargı kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Aklımızın almadığı, düşünemediğimiz olaylar Türkiye'de gerçekleşiyor" şeklinde dikkat çekmişti.

12-27 Kasım tarihleri arasında 15 bin öğretmen ataması için KPSS düzenlenmiş ve sonuçlar 27 Aralık Pazartesi günü yayımlanmıştı.