Kral 3. Charles ilk devlet ziyareti için hazırlanıyor

Kral 3. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, önümüzdeki ay ilk devlet ziyareti için Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve First Lady Dr Tshepo Motsepe'yi ağırlayacak.

Kraliçe Elizabeth’in 8 Eylül’de vefat etmesinden sonra tahtın yeni sahibi Kral 3. Charles ilk ev sahipliğini gerçekleştirecek. Kral ve Konsort Kraliçe Buckingham Sarayı’nda 22-24 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve First Lady Dr Tshepo Motsepe’yi ağırlayacak.

Ramaphosa, 2018’de Commonwealth hükümet başkanları toplantısı için Londra’ya geldiğinde Kraliçe ile tanışmış ve ona eski başkan Nelson Mandela tarafından gönderilen mektupları vermişti.

Buckingham Sarayı dün gece şunları söyledi: “Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, beraberinde Dr Tshepo Motsepe ile birlikte, Majesteleri Kral’ın bir devlet ziyareti yapma davetini kabul etti.”

BUCKINGHAM SARAYI’NDA AĞIRLANMASI BEKLENİYOR

Önümüzdeki ay yapılacak devlet ziyareti, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2019’da İngiltere’ye gelmesinden bu yana ilk devlet ziyareti olacak. Japonya İmparatoru’nun 2020’de gelmesi bekleniyordu, ancak pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Normalde, devlet başkanları Buckingham Sarayı’nda ağırlanırdı, ancak bu defa bunun mümkün olup olmayacağı belli değil, çünkü hükümdarın resmi Londra evinde inşaat çalışmaları sürüyor. Bu yüzden Buckingham Sarayı’nda ağırlanan son devlet başkanı 2018’de Hollanda Kralı Willem-Alexander’dı. Başkan Trump ise ziyarete geldiğinde ABD Büyükelçisi ile Londra’daki resmi konutunda kalmıştı.

Devlet ziyaretleri, Kraliyet Ailesi’nin İngiltere’yi yurt dışında tanıtma ve uluslararası ilişkileri güçlendirmedeki rolünün çok önemli bir parçası olarak görülüyor. Tüm devlet ziyaretleri, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi’nin talebi üzerine gerçekleştiriliyor.

RÜŞVET VE KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Gezinin zamanlamasının Ramaphosa’ya yönelik suçlamaların olduğu bir döneme gelmesi ise dikkat çekiyor. Ramaphosa, kara para aklamak ve rüşvet gibi suçlarla suçlanıyor.

Ramaphosa, görevi kötüye kullandığına dair iddiaları reddetti. Ancak Güney Afrika Ulusal Meclisi, Ramaphosa’nın görevden alınma soruşturmasıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağı konusunda bir ön değerlendirme yapmak üzere bağımsız bir panel atadı.

Güney Afrika, 1931’de katıldığı Commonwealth’in uzun süredir üyesidir. 1961’de ayrıldı, ancak 1994’te yeniden katıldı.