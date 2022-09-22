Kral 3. Charles'a suçlama

İngiltere Kralı 3. Charles, ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya...

8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth geçen pazartesi Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenazeye devlet liderlerinin yanı sıra on binlerce kişi katıldı. Kraliçenin ölümünün ardından kral unvanına kavuşan 3. Charles, oğlu Prens William ile birlikte cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze kuyruğunda bekleyen insanlar ile tokalaşan 3. Charles'ın siyahi bir adamı pas geçti. İngiltere Kralı’nın adama başını çevirmesinin ardından ona tekrar baktığı ve yine de elini sıkmadığı görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Olay anına dair görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Bazıları, 3. Charles’ın kuyruktaki herkesle selamlaşmasının mümkün olmadığını ve bunun yeni kralın dalgınlığına denk gelmiş olabileceğini belirtti. Ayrıca, çeşitli sosyal medya kullanıcıları, 3. Charles’ın farklı siyahi kişilerle tokalaştığı fotoğraflar ve videolar paylaşarak 3. Charles’ın ırkçı olmadığını savundu.

Diğer kullanıcılar ise görüntülerde 3. Charles’ın siyahi adama bilerek sırt çevirdiğinin net olduğunu ve bunu bilinçli olarak yaptığını öne sürdü.