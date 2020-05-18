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‘Kral’ ağaç yandı, Kraliçe ise kurtuldu!

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Karlıtaş paylaştı: ‘Kral’ ağaç yandı, Kraliçe ise kurtuldu!
‘Kral’ ağaç yandı, Kraliçe ise kurtuldu!

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, büyük Tepebaşı (Yorgoz)  yangının ardından “anıt zeytin ağaçlarının çok önemli bir kısmının yandığını” söyledi, “Kraliçe isimli en yaşlı ağacın ise kurtarıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün gece geç saatte, üzüntülü ve isyankar paylaşımımı gören, bir itfaiyeci arkadaşım mesaj attı. Anıt Zeytin Ağaçlarının çok önemli bir bolümü yandı. Kral isimli ağaç (üstteki ilk fotoğraf - bölgedeki ikinci en yaşlı ağaç) da yandı. Ama KRALİÇE isimli en yaşlı ağacı ( alttaki fotogaflar) çok büyük çabalarla kurtarabildik dedi. Bu katliam sonrasında, itfaiyeci arkadaşların bu emeği bir teselli olsa da, bu yangını sorgulamalıyız .. Çünkü yanan yüzlerce, hatta bin yıllık bir tarihtir. Geçmişimizdir. Asırlardır, bu topraklarda yaşayan yüzlerde anıtsal ağaç, sene 2020 de yandı. Yerine neyi, hangi ağacı koyabiliriz ? Çevreye çöp atan, doğayı kirleten vatan hainidir. Bu suç, en ağır şekilde cezalandırılmalı. . Zeytinler ne anlatır her çağda bir insana? Kim topladı ilk zeytini bereket ağacından…İlk yabani zeytin, ilk aşı zeytin, yıllar sonra… Şimdi taneleri yolunmuş zeytinler gibiyiz, Yarın umudu olan haşırdayan zeytin ağaçları...Yanıt ver ey tarihin yaşıtı zeytin... Zeytinler ne anlatır her çağda bir insana? ( Fikret Demirag)

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