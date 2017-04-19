Kral askeri tatbikatta gerçek mermi kullandı

Helikopter pilotluğunun yanısıra özel kuvvet brovesi de olan 55 yaşındaki Ürdün Kral İkinci Abdullah, askerlerle birlikte tatbikatta katıldı.
Bir binaya cepheden saldıran askerler tatbikat sırasında gerçek mermi kullandı.
Kral Abdullah komutasındaki askerlere sık sık emirler verdi. Kral Abdullah, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ne 35 yıl önce prensken kaydolmuştu.
Kral ve başkomutan olarak askerlik mesleğini sürdürüyor. Ürdün Kralı Abdullah Amerikan askeri okulu Westpoint'ten mezun olmuştu.
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