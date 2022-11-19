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Kral Charles, ünlü Fransız yemeğini saray menüsünden çıkardı

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İngiltere Kralı 3. Charles, kaz veya ördek ciğerinden yapılan ve hayvan hakları örgütlerinin tepkisini çeken Fransız yemeği Foie Gras'ı yasakladı.
Kral Charles, ünlü Fransız yemeğini saray menüsünden çıkardı

İngiltere Kralı 3. Charles, Fransız mutfağının en ünlü yemeklerinden biri olan yağlı kaz veya ördek ciğerinin Buckingham Sarayı dahil tüm kraliyet konutlarında kullanılmasını yasaklayarak menüden çıkardı.

Foie Gras olarak adlandırılan kaz veya ördek ciğeri, kazların veya ördeklerin bir boruyla zorla ağızdan beslenerek ciğerlerinin yağlandırılmasıyla yapılan bir yemek ve kuşların karaciğerini 10 kata kadar şişiriyor.

Hayvan hakları örgütü PETA, dün açıklama yaparak Buckingham Sarayı tarafından kendilerine gönderilen mektupta Kral Charles’ın emriyle Balmoral, Sandringham, Windsor Kalesi, Hillsborough Kalesi ve Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Foie Gras’ın kraliyet konutlarındaki menülerde yer almayacağını bildirdi. 

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