Kral Charles'ın oğlu olduğunu iddia eden adam 'DNA testi' talep etti

Avustralyalı Simon Charles Dorante-Day, 5 Nisan 1966'da İngiltere'nin güneyindeki Gosport kentinde doğdu ve doğumunun akabinde Buckingham Sarayı ile bağlantıları olan bir aile tarafından evlat edinildi.
Dorante-Day, bugüne dek ortaya koyduğu üç başarısız yasal girişimin ardından iddialarını Avustralya Yüksek Mahkemesi'ne taşımayı başardı. Dorante-Day, "annesi olduğunu iddia ettiği mevcut Büyük Britanya Kraliçesi'nin 17 yaşındayken, babası olduğunu iddia ettiği Kral Charles'tan kendisini doğurmak üzere gebe kaldığına" inanıyor.
7NEWS'e verdiği yakın tarihli bir röportajında Dorante-Day, Charles'ın yeni statüsünden korkmadığını söyledi ve şunları ekledi: "Dediğim gibi, dağ hala bir dağ. Tırmanacağım. Üstesinden gelmek için tırmanmam gerekiyor, bu böyle bilinmeli..."
Dorante-Day ayrıca, mahkemeye "DNA testi" talebinde bulunacaklarının altını çizdi.Daha önce Facebook sayfasında kanıt olarak bazı fotoğraflar paylaşan Dorante-Day, bugüne dek Kral Charles ve Kraliçe Camilla ya da hanedanın herhangi bir temsilcisinden iddialarına yönelik herhangi bir resmi ya da gayri resmi yanıt alamadı.
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