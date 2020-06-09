"Kral çıplak demeyen yalancıdır"

Sunat Atun, hükümeti açık bir dille eleştirerek KKTC’nin tekrar reformlara ve işleyişi verimli hale getirecek bir sisteme ihtiyacı olduğunu “Bu noktada artık çaba, maalesef topal bir çaba… Ekonomide yol haritası ve liderlik gerek ki bunda zaaflar var.

Sunat Atun, hükümeti açık bir dille eleştirerek KKTC’nin tekrar reformlara ve işleyişi verimli hale getirecek bir sisteme ihtiyacı olduğunu “Bu noktada artık çaba, maalesef topal bir çaba… Ekonomide yol haritası ve liderlik gerek ki bunda zaaflar var. Yani bunlar yok. Kral çıplaksa, çıplak demeyen yalancıdır” sözleriyle dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa Milletvekili, Eski Ekonomi Bakanlarından Sunat Atun, hükümeti açık bir dille eleştirerek KKTC’nin tekrar reformlara ve işleyişi verimli hale getirecek bir sisteme ihtiyacı olduğunu vurgulayarak “Bu noktada artık çaba, maalesef topal bir çaba… Ekonomide yol haritası ve liderlik gerek ki bunda zaaflar var. Yani bunlar yok. Kral çıplaksa, çıplak demeyen yalancıdır” şeklinde konuştu.

2019’da hazırlanan Dünya Bankası Raporu’nun üç ana tespit yaptığını hatırlatan ve o dönem KKTC hükümetinin reformist bir politika izlediğinin hatırlatıldığına dikkat çeken Atun, KKTC’nin tekrar reformlara ve işleyişi verimli hale getirecek bir sisteme ihtiyacı olduğun söyledi.

Atun, “böyle bir yönelimi gözlemlemediğini” söyledi.

"KRAL ÇIPLAK DEMEYEN YALANCIDIR"

Ada TV ekranlarında konuşan Atun, “Bu noktada artık çaba, maalesef topal bir çaba… Ekonomide yol haritası ve liderlik gerek ki bunda zaaflar var. Yani bunlar yok. Kral çıplaksa, çıplak demeyen yalancıdır. İnşallah bu hükümet güçlü bir paket çıkarır ki bu azim var. Başbakan bu programın ortaya çıkmasında büyük gayreler sarf etti ediyor. Türkiye ile protokolde ise Kamu maliyesi tarafı eksiksiz. Yatırımlar, finansman tarafı ise bana göre olması gerekenin altında kaldı ki bu konuda da Türkiye’yi suçlayamazsınız. Çünkü ev ödevini hazırlaması gereken biziz” dedi.