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Kral III. Charles’dan torunu Prenses Charlotte için sürpriz karar

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Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yerine tahta geçen oğlu Kral III. Charles'ın, torunu Prenses Charlotte'u Edinburgh Düşesi yapmayı planladığı iddia ediliyor.
Kral III. Charles’dan torunu Prenses Charlotte için sürpriz karar

Kral III. Charles, oğlu William ve gelini Kate Middleton’ın ikinci çocukları 7 yaşındaki Prenses Charlotte’u Edinburgh Düşesi yapmak istiyor.

Daily Star’ın haberine göre, II. Elizabeth’in bir diğer oğlu Prens Edward’ın geçen yıl babası Prens Philip’in ölümünün ardından Edinburgh Dükü olması bekleniyordu.

Ancak çeşitli kaynaklar, Kral Charles’ın söz konusu düklüğü kardeşine vermeyi ertelediği, bunun yerine torununu Edinburgh Düşesi yapmayı planladığı söyleniyor.

TAHT SIRASINDA ÜÇÜNCÜ

Saraya yakın bir kaynak, “Tartışmalar sürüyor, ancak Kral’ın tercih ettiği sonuç, bu unvanın Prenses Charlotte’a gitmesi gerektiğidir.”

“Elbette Edinburgh Düşesi unvanına sahip olan Kraliçe’yi hatırlamak ve Majestelerinin veraset çizgisini onurlandırması için uygun bir yol olurdu” dedi.

Babası Prens William ve abisi Prens George’dan sonra tahtın üçüncü varisi olan Prenses Charlotte için konuşan kaynak, “Charlotte’un konumu tarihsel olarak önemlidir çünkü o, ailenin veraset hattında yeri olan ilk kadın üyesidir.”

“Dolayısıyla, Charlotte’a böyle bir unvanın verilmesi anayasal olarak önemlidir, çünkü Prens George’un çocuğu olmazsa tahta çıkması olasılık dahilindedir” diye ekledi.

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