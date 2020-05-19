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Kral penguenlerinin dışkısı gülme gazı yayarak bilim insanlarını sersemletti

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Kral penguenlerinin dışkısı gülme gazı yayarak bilim insanlarını sersemletti
Kral penguenlerinin dışkısı gülme gazı yayarak bilim insanlarını sersemletti

Bilim insanları çevre bilimiyle ilgili hakemli akademik yayın Science of the Total Environment'da yayımladıkları çalışmada, kral penguenlerinin dışkısında bol miktarda bulunan ve gülme gazı diye tanınan azot protoksit maddesinin bilim insanlarının sersemlemesine yol açtığını belirtti.

"Penguen dışkısı, kolonilerinin çevresinde büyük oranda azot protoksit üretiyor" diyen Kopenhag Üniversitesi'nin Jeoloji ve Doğal Kaynak Yönetimi Bölümü'nden Profesör Bo Elberling, "Penguen dışkısıyla çevreli araştırmacılar sersemledi" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Güney Amerika ve Antarktikaarasında, Atlas Okyanusu'nda bulunan Güney Georgia adasındaki kral penguenlerle ilgili çalışmayı yöneten Elberling "Birkaç saat boyunca penguen dışkısını soluyan biri tamamen sersemliyor. Hasta hissetmenize ve başınızın ağrımasına yol açabiliyor" dedi.

İklim üzerinde olumsuz etki yaratan azot protoksit, karbon dioksitten 300 kat daha kirletici.

Bu durumun temelinde kral penguenlerinin diyetinin karides benzeri çok minik bir deniz canlısı olan kriller ve balıklardan oluşması yatıyor.

Penguenlerin toprağa dışkılamasıyla azot yayılıyor, topraktaki bakteriler de bunu sera gazlarından biri olan azot protoksine dönüştürüyor.

Elberling "Bu vakadaki azot protoksin emisyonları, dünyanın enerji gündeminin tamamını etkileyecek seviyede değil. Bizim bulgularımız penguen kolonilerinin etraflarındaki çevreyi nasıl etkilediği hakkında yeni bilgiler sağladı. Kolonilerin giderek daha geniş alanlara yayıldığını düşünürsek bu ilginç" ifadelerini kullandı.

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