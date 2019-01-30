Kral TV 1 Şubat'ta kapanıyor

Son dönemlerde sık sık işten çıkarma ve küçülme haberleri ile anılan Doğuş Grubu, iddialara göre bünyesindeki video müzik kanalı Kral TV’yi de kapatma kararı aldı.

Kral TV 1 Şubat 2019 tarihinde kapanıyor.

Türkiye’nin ilk video müzik kanalı olma özelliğini taşıyan Kral TV 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren yayın hayatına artık dijitalden devam edecek.

Türkiye’nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında Cem Uzan tarafından kurulan Kral TV, uzun yıllar düzenlediği dev prodüksiyonlu ödül törenleriyle adından söz ettirmişti. 2008 yılında Doğuş Yayın Grubu bünyesine katılan Kral TV’nin ekibinin büyük kısmıyla yolların ayrılacağı, kanalın yöneticisi Gezegen Mehmet’in (Mehmet Akbay) ise dijital yapılanmada görevine devam edeceği öğrenildi.