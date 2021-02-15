Krala hakaretten hapis cezası verilen İspanyol rapçi kendini üniversiteye kilitledi

Krala hakaret ve terörist gruplara övgü gibi suçlardan hapis cezasına çarptırılan İspanyol rapçi, pazartesi günü bir grup destekçisiyle birlikte kendisini kuzeydoğu İspanya'daki bir üniversiteye kilitledi.

Burada dışarıdan girmek isteyeceklere karşı barikatlar kuran Pablo Hasel'e teslim olması ve 9 aylık hapis cezasını yatması için cuma gününe kadar süre verilmişti. Bu ceza ülkede tepkilere neden oldu ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması olarak görüldü.

Gelen yoğun tepkiler üzerine hükümet açıklama yaparak belli hassas konular üzerindeki ifade özgürlüğü kısıtlamalarının gevşetileceğini duyurdu ancak bu durumun rapçi Hasel'in cezasını değiştirmeyeceğine de vurgu yapıldı.

Şiddet çağrısı yapmakla suçlanıyor

Aşırı solcu görüşleri ile bilinen Hasel Reuters'a verdiği röportajda "Ülkemizde olan bitene ilişkin farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sadece benim değil hepimizin özgürlükleri üzerinde büyük baskı ve saldırı var." diyor.

Hasel'in şarkı sözlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında yasaklı gerilla örgütlerine referanslar bulunuyor. Bunun dışında İspanyol mahkemelerine Nazi benzetmesi ve İspanyol Kralı'na 'mafya babası' demek gibi ifadeler yer alıyor. Bunların yanı sıra şiddet çağrısında bulunmakla suçlanıyor.

Polis henüz müdahale etmedi

20 kadar destekçisiyle Katalonya'daki Lleida Üniversitesi'nin giriş kapısını zincirleyen Hasel için henüz polis müdahalesi gelmedi.