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Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübilesi: Harry ve Andrew balkon fotoğrafında yer almayacak

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İngiltere'de kraliyet ailesinin özel günlerde Buckingham Sarayı'nın balkonunda bir araya gelip halkı selamlaması eski bir adet.
Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübilesi: Harry ve Andrew balkon fotoğrafında yer almayacak

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıldönümünün kutlandığı Platin Jübile törenlerinin açılış programında da bir balkon buluşması var.

Ama 2 Haziran tarihindeki kutlamada kraliyetin iki üyesi balkona davet edilmedi: Prens Harry ve Prens Andrew.

Eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın küçük oğlu.

Prens Andrew ise Kraliçe'nin ortanca oğlu.

Amerikalı bir kadına 17 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu suçlamasına hedef olan Andrew, iddianın asılsız olduğunu söylemekle beraber, dava mahkemeye intikal etmeden yüklü bir tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Prens'in adının ABD'de patlak veren ve reşit olmayan genç kadınlarla seks skandalına karışması üzerine resmi düzeydeki kraliyet görevlerini terk etmesi kararı alındı. Ancak Prens Andrew, hiçbir suçlamayı kabul etmiyor.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, balkonda sadece 'resmi kraliyet görevlerini sürdüren' üyelerin yer alacağı belirtildi.

Bu tanımlama, her iki prensin de dışarıda tutulduğu anlamına geliyor.

Açıklamada, 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in Jübile etkinliklerinin bir kısmına katılacağı belirtildi.

Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere'de olacak

Balkondaki aile fotoğrafında yer almasa da Prens Harry'nin eşi ve iki çocuğu Archie ve Lilibet ile birlikte Platin Jübile kutlamaları için İngiltere'ye seyahat edeceği açıklandı.

Evlendikten bir süre sonra İngiltere'yi terk eden Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerini bırakmış bulunuyorlar.

Çiftin ABD'de bir televizyon programına verdiği mülakatta kraliyet ailesine yönelttikleri eleştiriler İngiltere'de tepki toplamıştı.

Özellikle, siyah bir annenin kızı olan Markle'ın ırkçılığa maruz kaldığını ima eden sözleri tartışma yarattı.

Kraliçe'nin kutlamaların hangi aşamasına katılıp katılmayacağı ise sağlık durumuna bağlı olarak belirlenecek.

Saray, geçtiğimiz aylarda bir dizi randevusunu sağlık nedenleriyle iptal etmek zorunda kalan Kraliçe'nin Haziran'da halkın karşısına çıkıp çıkmayacağının son ana kadar belirlenmeyeceğini kaydetti.

Tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Veliaht Prens William, eşi Kate ve çocukları sembolik değeri nedeniyle önemsenen balkon fotoğrafında yer alacağı bilinen isimler.

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