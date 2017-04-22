Kraliçe 91’inci yaşını kutladı

Dünyanın en uzun süredir saltanat süren monarşik lideri olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth dün 91'inci yaş gününü kutladı.

Geçen yılki 90'ıncı doğum günü etkinliklerine göre mütevazı bir tören düzenleyen Buckingham Sarayı, Londra'da Tower Bridge ve Hyde Park'ta askeri mangalara selam atışı yaptırdı. Tahtı doğrudan torununa devredeceği söylenen Kraliçe Elizabeth, son dönemde törensel görevlerinin bir kısmını oğlu Prens Charles'a aktarmıştı. Kuzey İrlanda gezisinde "Hâlâ yaşıyorum" diyerek şaka yapan Kraliçe'nin sağlığının iyi olduğu belirtiliyor.

150'DEN FAZLA BAŞBAKAN GÖRDÜ

Kraliçe II. Elizabeth, tahtta olduğu sürede Winston Churchill'den Theresa May'e kadar 13 İngiliz başbakanı gördü. II. Elizabeth, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth'in eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçiyor. Kraliçe 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hâlâ Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'te taç giyme töreni TV'de canlı yayımlanan ilk kraliyet taç giyme töreni olmuştu.