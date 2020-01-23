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Kraliçe, Brexit yasasına onay verdi

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Kraliçe, Brexit yasasına onay verdi
Kraliçe, Brexit yasasına onay verdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

İngiltere‘nin 31 Ocak’ta AB’den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, Kraliçe’nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Tasarı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından hızla geçmiş, Lordlar Kamarasında ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık’a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere’nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziran ayında talepte bulunması gerekecek. Ancak Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB’den 31 Aralık’ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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