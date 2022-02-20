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Kraliçe Coronaya Yakalandı

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Kraliçe Coronaya Yakalandı
Kraliçe Coronaya Yakalandı

İngiliz kraliyet ailesinde koronavirüs paniği yaşanmaya devam ediyor...
Kısa bir süre önce tahta gelişinin 70’inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth’in Koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu…

Geçen haftalarda tahtın varisi olan oğlu Prens Charles ve gelini Cornwall Düşesi Camilla’nın da Koronavirüs testi pozitif çıkarken Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklama endişe yarattı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken bu hafta içinde yapması gereken basit işlere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Soğuk algınlığı gibi semptomlar gösteren Kraliçe Elizabeth’in Windsor’da kalmaya devam edeceği de belirtildi.

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