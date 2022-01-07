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Kraliçe desteği kesti, Prens Andrew köşkünü satmaya çalışıyor

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İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in dava masraflarını karşılamayı reddetmesi nedeniyle Prens Andrew, 17 milyon sterlin değerindeki köşkün satışını hızlandırdı.
Kraliçe desteği kesti, Prens Andrew köşkünü satmaya çalışıyor

Hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle kraliyetteki görevlerinden ayrılan ve tüm unvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Prens Andrew cinsel istismar davasındaki masrafları ödemek için İsviçre'deki köşkünü bir an önce satmaya çalışıyor.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in dava masraflarını karşılamayı reddetmesi nedeniyle Prens Andrew, 17 milyon sterlin değerindeki köşkün satışını hızlandırdı.

Dünyada şok etkisi yaratan seks tarikatı davasında hüküm giyen ve 2019’da cezaevinde hayatına son veren ABD’li işadamı Jeffrey Epstein'ın arkadaşı olan Prens'e yönelik suçlamalar, İngiltere Kraliyet Ailesi üzerinde baskıyı artırmıştı.

Epstein’e suçlama yönelten isimlerden Virginia Giuffre, York Dükü Prens Andrew’in henüz 17 yaşındayken kendisine üç defa cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek ağustosta dava açmıştı.

Virginia Giuffre, Prens Andrew ve Epstein’in eski sevgilisi Gishlaine Maxwell'le çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı.

İddiaları reddeden Prens'in davada Giuffre'le büyük miktarda tazminat karşılığında anlaşma sağlayabileceği belirtiliyor.

‘ELİNDE BAŞKA MÜLK KALMAYACAK’

York Dükü ve eski eşi Sarah Ferguson, İsviçre Alpleri'ndeki lüks konutu 2024'te 16,6 milyon sterline satın almıştı. Köşkün satışa çıktığı haberleri geçen sene İngiliz basınına yansımıştı.

Mirror'ın haberine göre, prensin avukat masrafları ve tazminat için yüklü miktarda paraya ihtiyacı var ama Kraliçe 2. Elizabeth bu konuda oğluna maddi destek vermeyeceğini söyledi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Andrew için birçok konuda zor bir zaman. Tüm masrafları kendisi karşılıyor, o nedenle her gün artan faturaları ödemek için paraya ihtiyacı var” dedi.

İsviçre'deki köşkün eski sahibi Isabelle de Rouvre da, Prens Andrew ve eski eşine kendisine hala borçları olduğunu öne sürerek dava açmış, ancak daha sonra şikayetini geri çekmişti.

Köşkün satışı gerçekleştikten sonra elde edilecek paranın önemli bölümü de Rouvre'a ödenecek.

Satışın tamamlanmasının ardından Prens Andrew'in elinde hiçbir mülkü kalmayacağı söyleniyor.

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