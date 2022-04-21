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Kraliçe Elizabeth 96. yaşını kutluyor

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Bugün 96. yaş gününü kutlayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, midillileriyle poz verdi.
Kraliçe Elizabeth 96. yaşını kutluyor

İngiltere’nin en uzun süre boyunca hükümdarlık yapan ismi Kraliçe II. Elizabeth, 96. doğum gününü merhum eşi Prens Philip’in emekliliğini geçirdiği Sandringham’daki Wood Farm’da geçirecek.

Kraliçenin doğum günü için yeni bir fotoğraf da yayınlandı. Royal Windsor Horse Show tarafından yayınlanan fotoğrafta, kraliçe manolya ağacını fon alarak iki beyaz midillinin dizginlerini tutarak poz veriyor. Koyu yeşil bir kıyafetle görünen kraliçenin fotoğrafı Windsor Kalesi arazisinde Henry Dallal tarafından çekildi.

Doğum günü vesilesiyle kraliçenin önümüzdeki birkaç gün boyunca ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Kraliçe II. Elizabeth, merhum eşi Prens Philip…

TAHTTAKİ 70. YILINI KUTLAYACAK

Guardian’ın haberine göre, Kraliçe’nin midillileri Bybeck Nightingale ve Bybeck Katie, dünyanın dört bir yanındaki atları sergileyen A Gallop Through History’de yer alacak. Fuarın 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu yıl aynı zamanda kraliçenin tahttaki 70. yılını kutlamak amaçlı düzenlenen Platin Jübile kutlamaları da olacak. Şimdiye dek Gümüş, Altın ve Elmas yıllarını kutlamış olan Kraliçe II. Elizabeth, Platin yılını da kutlayacak ilk İngiliz hükümdarı unvanını taşıyor. Kraliçe Elizabeth, 1952’de 25 yaşındayken tahta çıkmıştı.

Platin Jübile kutlamaları da 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

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