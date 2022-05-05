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Kraliçe Elizabeth bahçe partilerine bu yıl katılmayacak

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Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yılki geleneksel bahçe partilerine katılmayacağını ve etkinliklerde kraliyet ailesinin diğer üyeleri tarafından temsil edileceğini açıkladı.
Kraliçe Elizabeth bahçe partilerine bu yıl katılmayacak

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, Buckingham Sarayı’nda düzenlenen ve 10 binlerce kişinin katıldığı geleneksel bahçe partilerine bu yıl katılmayacağını aktardı.

Buckingham Sarayı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Majesteleri, bu yılki bahçe partilerinde kraliyet ailesinin diğer üyeleri tarafından temsil edilecek ve katılımların detayları zamanı geldiğinde teyit edilecek” denildi.

İngiliz Kraliyeti’nin yılda 3 kez düzenlediği geleneksel bahçe partileri bu yıl Buckingham Sarayı'nda ve Edinburgh’daki Holyrood Sarayı’nda gerçekleşecek. Her yıl 10 binlerce kişinin katıldığı geleneksel bahçe partilerinde kraliyet ailesi üyeleri, misafirler arasında dolaşarak saray bahçesinde toplanan konuklarla birebir iletişim kurabiliyor.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılına özel olarak, 2-5 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde çeşitli etkinliklerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Kraliçe, 21 Nisan'da 96. yaşını kutlamış ve kraliyet ailesi üyeleriyle beraber Sandringham’daki bir çiftlik evinde vakit geçirmişti. Aynı gün Windsor Kalesi’nde kraliçenin 96. yaş günü için tören düzenlenmişti.

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