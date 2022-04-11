Kraliçe Elizabeth ilk defa hastalığıyla ilgili konuştu

Kraliçe Elizabeth, yakalandığı Covid ile ilgili ilk kez konuştu. Hastalığın, kendisini çok yorgun ve bitkin braktığını söyleyen Kraliçe, 1970'ten beri de ilk kez dinî bir ayin olan Royal Maundy'den çekildi.

Royal London Hastanesi’ndeki kritik bakım hastaları için hazırlanan Kraliçe Elizabeth Birimi’nin resmi açılışına video konferans ile katılan Kraliçe Elizabeth geçirdiği Covid-19 ile ilgili de konuştu. 18 ayda 800 hastaya bakan birimin sadece beş haftada kurulduğuna dikkat çeken Kraliçe, “Hayati bir şey olduğunda herkesin birlikte çalışması çok güzel” dedi.

Açılışta, ünitede eski bir hasta olan Asef Hussain ile de konuştu. Kraliçe, “İyileşmene sevindim. İnsanı çok yorgun ve bitkin bırakıyor, değil mi?” dedi.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in soğuk algınlığı semptomlarından sonra korona virüsüne yakalandığı tespit edilmişti. İyileşmesinden bu yana video aracılığıyla etkileşimlerde bulunan Kraliçe, geçen ay merhum kocası Edinburgh Dükü için şükran törenine katıldı. Ancak 1970’ten beri ilk kez dinî bir ayin olan Royal Maundy hizmetinden çekildi.