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Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Gizli kodlar ortaya çıktı

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Bugün hem İngiliz kamuoyu hem de bütün dünya, Kraliçe II. Elizabeth'in sağlık durumunu endişeyle izliyor... Eğer Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse, İngilizlerin "Operasyon Londra Köprüsü" planını uygulamaya alacağı duyuruldu.
Kraliçe Elizabeth ölürse ne olacak? Gizli kodlar ortaya çıktı

Bugün uluslararası kamuoyu İngiltere’den gelen bir “son dakika” haberiyle sarsıldı… 1952’den beri tahtta olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in sağlık durumunun kötüye gittiği ve müşade altına alındığı duyuruldu.

İngiliz medyası Kraliçe’nin çocukları ve torunlarının Balmoral’a hareket ettiğini ve Kraliçe ile birlikte olmak için canhıraş bir şekilde gittiklerini yazarken, Kraliçe Elizabeth’in ölmesi durumunda İngiltere yönetiminin izleyeceği gizli planlar ve programların da detayları ortaya çıktı.

KRALİÇE YAŞAMINI YİTİRİRSE “KÖPRÜ YIKILDI” DİYECEKLER

İşte Kraliçe II. Elizabeth’in ölmesi durumunda yaşanacaklar:

– Kraliçe yaşamını yitirirse, Kraliçe II. Elizabeth’in özel kalemi Sir Christopher Geidt, Başbakan Truss’a gizli bir hat üzerinden bilgi verecek. Eğer ölüm gece gerçekleşirse başbakanı uyandıracaklar ve “Londra Köprüsü yıkıldı” diyecekler.

Kraliçe’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamadan sonra çok sayıda İskoç Balmoral’daki konutun önüne akın etti.

Bu bilgilendirmeden sonra ise “Operasyon Londra Köprüsü”nün uygulanmaya başlanacağı belirtildi. 15 ülke ve 36 İngiliz Milletler Topluluğu Üyesi ülkeye bilgi verilecek.

Tarih boyunca devlet televizyonu BBC’nin haberi ilk verdiğine dikkat çekilse de ölüm haberi yayınlandıktan sonra BBC’de Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine kadar komedi programı yayınlanmayacak.

Radyo kanallarına da özel bir ışık gönderilecek ve bu sayede radyocular “uygun olmayan” müzikleri çalmayacak ve haberlere geçebilecek.

ÇALIŞANLAR EVE GÖNDERİLECEK

 

Kraliçe II. Elizabeth’in ölmesi durumunda birçok İngiliz çalışan eve erken gönderilecek. 12 günlük yas döneminde bayraklar yarıya indirilirken spikerler siyah giyinecek ve milletvekilleri de siyah pazubandı takacak.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinin olduğu gün resmi tatil ilan edilirken, bankalar ve Londra Borsası’nda işlem yapılmayacak.

Kraliçe’nin naaşı Westminster Hall’da dört gün boyunca sergilenecek ve Kraliçe ile eşi Edinburgh Dükü’nün yan yana gömülmesi bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth’in yaşamını yitirmesinden sonra, Prens Charles’ın tahta geçmesi bekleniyor.

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