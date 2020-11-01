Kraliçe Elizabeth ‘tahttan inecek’ iddiası

İngiltere’de önde gelen gazetecilerden Robert Jobson, Kraliçe Elizabeth’in 95 yaşına geldiğinde tahttan ineceğini, yerini Prens Charles’a bırakacağını iddia etti.

İngiltere’de kraliyet ile ilgili yazılar yazan gazeteci Robert Jobson, Kraliçe Elizabeth’in 95 yaşına geldiğinde tahtı Prens Charles’a bırakacağını iddia etti. Kraliyet muhabirlerinden Jack Royston, “Bence yapmak istemeyecek ama gerçekçi olmak gerekirse her şeyi Charles’a bırakacağı bir noktaya gelecek” dedi.

Kraliçe Elizabeth 1952 yılında tahta çıktı ve Winston Churchill’den Boris Johnson’a kadar toplamda 14 başbakan gördü.

Kraliçe Elizabeth geçtiğimiz aylarda 94'üncü yaşını kutlamıştı.