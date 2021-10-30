Kraliçe Elizabeth'e doktorlar iki hafta daha dinlenmesini tavsiye etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doktorların tavsiyesi üzerine iki hafta daha dinleneceği ve bu süre zarfında resmi ziyaretlerde bulunmayacağı açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in bu sırada internet üzerinden görüşmeler de dahil olmak üzere bazı hafif görevler üstlenebileceği kaydedildi.

Saray, Kraliçe'nin 1. Dünya Savaşı'nın beri ölen İngiliz askerlerinin anıldığı 14 Kasım'daki törene katılmaya "kesin niyetli" olduğunu söyledi.

Kraliçe, doktorların birkaç gün dinlenmesi tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etmiş ve ardından "ön tetkikler" için 20 Ekim'de geceyi hastanede geçirmişti.

Kraliçe, Salı günü internet üzerinden büyükelçilerle görüşerek görevlerine devam etmişti.