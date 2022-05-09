  • BIST 2.465,71
  • Altın 899.598
  • Dolar 15.0852
  • Euro 15.927
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl kutlamalarında Harry, Meghan ve Andrew’a veto

» »
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı şerefine düzenlenen Platin Jübile etkinliklerini torunu Prens William ve eşi Kate Middleton yönetecek.
Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl kutlamalarında Harry, Meghan ve Andrew’a veto

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in tahtta geçirdiği 70. yılı kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile etkinlikleri için hazırlıklar son hız devam ediyor.

People’da yer alan habere göre, 10 yıldır evli olan Kate Middleton ve Prens William, İngiltere genelinde Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile kutlamalarına öncülük edecek.

Kate Middleton ve Prens Harry (2011)

Saraydan yapılan bir açıklamada, “Hafta sonu boyunca Kraliyet Ailesi Üyeleri, Platinum Jübile’yi kutlamak için Birleşik Krallık Uluslarını ziyaret edecek. Kraliyet Ailesi üyeleri, her ulustaki nişanlara ve kamu etkinliklerine katılacak” denildi.

Kraliyet kaynakları, önceki yıllarda, Altın ve Elmas jübilelerde olduğu gibi Kraliçe ve merhum eşi Prens Philip’in İngiltere genelinde birçok yeri ziyaret ettiğini ve Haziran ayındaki hafta sonuna kadar kraliyet treninde gezdiğini belirtiyor.

Ancak, Kraliçe şimdi 96 yaşında ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığı için bu yıl, bu gelenek mümkün olmadı.

2018 yılında gerçekleşen ve tüm ailenin katıldığı geçit töreni…

HARRY, MEGHAN VE ANDREW’A GEÇİT YOK

Platinum Jübile için ana kutlamalar, 2 Haziran Perşembe günü başlayacak. Cuma günü, Prens Harry ve Meghan Markle’ın da İngiltere’ye seyahat edeceklerini doğrulanırken geçit töreninin sonunda Buckingham Sarayı’nın balkonunda görünmeyecekleri açıklandı.

Bir saray sözcüsü, Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıkları için kadrodan çıkarıldığını söyledi. İkili, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılmıştı.

Prens Harry, Meghan Markle…

Cinsel istismar suçlaması ve intihar eden Amerikalı pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı sebebiyle artık kraliyet üyesi olmayan Kraliçe Elizabeth’in diğer oğlu Prens Andrew da yine balkonda yer almayacak olan isimlerden…

Anma haftasını başlatmak için, Kraliçe Elizabeth’in daha önce hiç görülmemiş video çekimlerini içeren bir belgesel yayınlanacak. Belgesel, çoğunlukla kraliyet ailesinin üyeleri tarafından çekilen ve 1920’lere dayanan video çekimlerinden yararlanıyor. Bu video çekimleri, Royal Collection Trust adına İngiliz Film Enstitüsü tarafından onlarca yıldır gizli tutuluyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Johnson’ın partisi 300’den fazla koltuk kaybetti07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:43
  • Ticaret Odası Londra Temsilciği ofisi düzenlenen törenle açıldı “köprü olmaya geliyoruz”06 Mayıs 2022 Cuma 09:51
  • İngiltere'de sol fırtına esti.. İlk sonuçlara göre İşçi Partisi önde06 Mayıs 2022 Cuma 09:29
  • Büyük ikramiye kazanan çift hayalet peşinde05 Mayıs 2022 Perşembe 23:29
  • Kraliçe Elizabeth bahçe partilerine bu yıl katılmayacak05 Mayıs 2022 Perşembe 19:36
  • İngiltere yerel seçimler için sandık başında05 Mayıs 2022 Perşembe 10:15
  • İngiltere, Rusya’ya yaptırımları genişletti04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:24
  • Sahte Rahip İngiltere Ordusuna Sızdı04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:25
  • Johnson açıkladı, Zelenskiy ayakta alkışladı03 Mayıs 2022 Salı 20:14
  • İngiltere’de uzaktan çalışmak isteyenlere maaş kesintisi gündemde02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti