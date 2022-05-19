Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl kutlamalarında yıldızlar geçidi

Elton John, Duran Duran gibi efsanevi müzisyenlerin sahne alacağı Platin Jübile hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor. Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta geçirdiği 70 yılı kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte ünlü isimlerin katılımıyla “rüya gibi” bir etkinlik hedefleniyor.

Elton John…

Daily Mail’in haberine göre, Queen gitaristi Brian May de, Altın Jübile kutlamalarından 20 yıl sonra, Platin Jübile için de sahne alacağı için çok mutlu.

Duran Duran…

Buckingham Sarayı önünde 4 Haziran’da gerçekleşecek konser, üç aşamalı bir şekilde düzenlenecek ve iki buçuk saat sürecek.

Daniel Craig…

Etkinlikte; Elton John, Duran Duran, Brian May dışında Alicia Keys, Nile Rodgers, Andrea Bocelli, Hans Zimmer, Craig David, Mabel ve George Ezra gibi isimlerin de yer alacağı belirtildi.